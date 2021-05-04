احتفلت الفنانة الكويتية فرح الهادي وشقيقتها وبنات خالتها بطريقة كوميدية تقمصت فيها شخصية المديرة التي توزع الهدايا على المتفوقين.

وظهرت فرح الهادي في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بتطبيق “سناب شات” وهي تقيم القرقيعان مع بنات خالتها وشقيقتها بملابس طغى عليها الجو الرمضاني، وتوزع الهدايا والحلوى عليهن.

وخلال الفيديو وزعت فرح الهادي عدد من الهدايا الذهبية بجانب الورود وسط أجواء من الكوميديا والضحك ونشرت صورة لهن معاً علقت عليها: “خريجات 2021”.

كشفت الفنانة الكويتية فرح الهادي سبب ابتعادها عن التمثيل خلال الفترة الأخيرة واتجاهها إلى السوشيال ميديا خاصة بعد اتهامها في القضية المعروفة إعلاميا بـ غسيل أموال المشاهير في الكويت. وأوضحت فرح الهادي أنها كانت تريد تحقيق المكاسب المادية من السوشيال ميديا كي تستطيع الإنفاق على أسرتها، مشيرة إلى أن دخولها التمثيل كان عن طريق الصدفة، لكنها تعتبر الاتجاه نحو السوشيال ميديا وسيلة لكسب المال.

وأشارت إلى أنه بعد مرور 3 سنوات من زواجها من عقيل الرئيسي هناك أسباب كثيرة تسببت في نجاح علاقتهما وهو رغبتهما في تحمل المسئولية واحترام بعضهما البعض وتابعت: “أحس وايد قربتنا وايد من بعضنا ونحن نعرف بعض واختيارنا كزواج وايد نتحمل مسؤولية هذا القرار انو خص شيء يجب نحترمه ونكمل حياتنا مع بعض، وايد نطوف ووايد نتغاضى”.

وحول الأزمة التي مرت بها فرح الهادي وجهت رسالة للفتيات قائلة: “الكسرة ضرورية وضروري الواحد يطيح ليكون أقوى ليعرف شو يبي والطريق اللي رايحلها والمواقف السلبية هي التي تخلي فرح قوية”.

وتابعت فرح الهادي “أي واحدة قاعدة تشوفني استخدمي الشيء السلبي كنقطة تحول”. وعن نقطة ضعف عقيل أجابت فرح قائلة: “الناس يلي يحبهم أهله وأنا”. أما عن نقطة ضعفها قالت :”أكثر ما يخيفني أن أفقد أي شخص من عائلتي”.