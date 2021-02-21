تعرضت الفنانة ” فريدة سيف النصر ” لانتقادات على خلفية دفاعها عن الفنان ” محمد رمضان ” بعد نشره لصورا مع تماسيح .

ونشرت فريدة سيف النصر منشورا لها عبر حسابها على موقع فيس بوك ترد من خلاله على تلك الانتقادات وتكشف عن سبب دفاعها ودعمها لمحمد رمضان .

فكتبت قائلة : ” الناس اللي بتزعل لما اتكلم عن رمضان .. أحب أقول أنا كمشاهدة وكفنانة عملت مع كل النجوم والمخرجين الكبار والمؤلفين إلا قلة بسيطة إني مليش مصلحة لا كدور أو غيره لأن العمل إسمه ” موسى ” يعني بتاعه ” .

وتابعت : ” والحقيقة الفنان ده مغامر لأقصى درجة تخوف .. بيحب شغله مبينامش .. يترمي في ماء مش نظيف بعز الثلج ولبس خفيف ماشي روث بهايم ماشي .. ينط من عالي لعالي أو أرضي ماشي نار ماشي .. تماسيح تعابين بهدلة لا دوبلير ولا دياولو معارك ماشي هتشوف مفاجآت مع سلامة ” .

وأضافت فريدة سيف النصر : ” ومتواضع جدع مش متدلع ولا متفلسف وبيسمع بيحب ينجح فبيتعب ويراقب ويعمل زي الناس وأحسن ويجود .. دماغه صاحية حقيقي مبينامش فربنا بيكافئه .. هي ببساطة كده بيخاطر لثقته أن ربنا اللي عايزه هيكون فثقة بالله نجاح فعلا ” .

واختتمت : ” بين قوسين بقي (مع مخرج بيحبه جدا ومخلص له ولعمله وحقيقي بيظهر له أصغر تفاصيل ويستغلها هو كمان مبينامش ويا سلام لما الفنان يشتغل مع مخرج يحبه.. محمد سلامة برفو وناصر عبد الرحمن) ومبروك عليكم يارب بالتوفيق ” .