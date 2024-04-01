سخرت الفنانة فريدة سيف النصر من زيادة وزنها في “مسلسل العتاولة“، والذي أدى إلى ظهورها في المسلسل والدة الفنان طارق لطفي رغم عملهما في مسلسل “العائلة” وظهورهما كحبيبين.

فريدة سيف النصر تسخر من دورها مع طارق لطفي

ونشرت فريدة على حسابها الخاص بـ”فيسبوك” صورتين لها مع طارق لطفي الفرق بينهما 30 عاماً، واحدة من مسلسل “العائلة”، والذي عرض عام 1994، والثانية من مسلسل “العتاولة” المعروض حالياً في شهر رمضان، وعلقت على الصورتين ساخرة، بقولها: “بس علشان نبقي عارفين التخن بيعمل إيه أنا وطارق في العائله دفعة واحدة وصغيرين قمرات وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ… فتحية ومصباح… وحاليًا خضر وسترة العترة…أمه.. ماشي يا مخرجنا العظيم أستاذ أحمد موسي.. إن شاءالله العمل الجاي أم رمسيس الأول”.

وكانت فريدة سيف النصر قد كشفت في منشور سابق سبب فقدانها الكثير من الوزن، مؤكدةً أنها خسرت 14 كيلوغراماً من وزنها بسبب تأثرها بأحداث غزة.

وكتبت فريدة عبر حسابها الشخصي في “فيسبوك”: “اللي بيسألوني خسّيتي إزاي مش هتصدقوا، قسماً بالله بس من 9 أكتوبر اللي فشلت فيه سنين بييجي لوحده ومستمر”. وأضافت: “كل ما أشوف أطفال غزة جعانين أو مستشهدين والدم، آجي أحط الأكل أبكي والله وماقدرش أشوف الدم، نفس حالة الطفل اللي مات وفي إيده كرواسون حد إداهاله مالحقش يأكل قطمة يا قلبي”.

أبطال مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

أحداث مسلسل العتاولة

ومسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

فريدة سيف النصر تكشف تطورات حالتها الصحية

من ناحية أخرى، تعرضت الفنانة فريدة سيف النصر، منذ أيام، لوعكة صحية نُقلت على إثرها للمستشفى، ونشرت صورا لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «الحمد والشكر لله.. لا تقلقوا عمر الشقي بقي»، ما أثار قلق الجمهور ومحبيها عن حالتها الصحية، خاصة أنها لم تكشف عن تفاصيل حالتها المرضية.

وفي أول تعليق لها بعد أزمتها الصحية، أوضحت الفنانة فريدة سيف النصر، حالتها من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «الحمد لله.. اللي محدش مقدره إني كان بسبب رجلي هيحصل تسمم بالدم والتهاب خلايا».

وتابعت فريدة سيف النصر، قائلة: «كان هيحصلي حمرة وحميات وبلاوي مش هذكرها لأنها اتلحقت وخلاص رب العالمين دافع عني وبيد الرحمن كله توقف عن الانتشار والأذى.. مش بقول لكم قولوا الله الله الله. شكرا لله ثم الجميع».

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