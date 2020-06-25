انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورا قديمة للفنانة المصرية ” فريدة سيف النصر ” ولكن تم عمل بعض التغييرات بشكلها بإستخدام تقنية ” الفوتوشوب ” .

وهو الأمر الذي أزعجها كثيرا وأكدت على إنها تحب شكلها على طبيعته بدون مثل هذه الإضافات .

وذلك في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” فكتبت قائلة : ” الصورة بالتايير البني دي حد مصغر مناخيري ونافخ الشفة اللي فوق .. ممكن ماحدش يلعب في خلقة أمي في الصور ” .

وتابعت : ” أنا حابة مناخيري برسمة ربنا وشفايفي اللي فوق أرفع .. إيه الغلب ده أنا معرفتنيش والله ” .