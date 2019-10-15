فستان دينا الشربيني المكشوف يغضب السعوديين

أثارت اطلالة الفنانة المصرية دينا الشربيني، عاصفة من الجدل في السعودية وذلك بسبب الفستان المكشوف الذي ظهرت به في المملكة برفقة الفنان عمرو دياب، خلال حضورهما حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، الذي نظّمته هيئة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وقد شنّ مغردون هجومًا لاذعًا على الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني اللذين ظهرا في الحفل سويًا، حيث وصف سعوديون ملابس الشربيني بـ ”غير المحتشمة“، مطالبين بتطبيق لائحة الذوق العام عليها، أسوة بغيرها من الفنانين الذين طُبقت بحقهم عقوبات مالية جرّاء ظهورهم بملابس مخالفة للذوق العام.

يذكر أن الحفل شهد حضور العديد من النجمات اللواتي ارتدين أزياء محتشمة، تناسب طبيعة المجتمع السعودي، وظهرن بموديلات أنيقة، وألوان جذابة، غلب عليها الأسود الفخم باستثناء دينا الشربيني التي لفت فستانها انتباه جميع مَن شاهد الحفل.