يبدو أن الفنانة المصرية رانيا يوسف، تتعمد إثارة الجدل دائماً بإطلالتها في المهرجانات التي تشارك فيها، وكانت من بينها مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت دورته الرابعة، منذ قليل.

وظهرت رانيا على السجادة الحمراء مرتدية فستانًا لامعًا بكتف واحد، وتعمدت رفع شعرها إلى الأعلى ووضع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وقالت رانيا، في تصريحات إعلامية إنها سعيدة بحضور مهرجان الجونة السينمائي، للمرة الرابعة على التوالي.

كما أعربت عن سعادتها بعرض تجربة مسلسل الحرامي على منصة “شاهدvip ” قائلة: “المنصات الرقمية هي المستقبل والناس في فترة كورونا كانت بتتفرج على التليفزيون أكتر من أي حاجة، أنا مبحبش السوشيال ميديا بناتي هما اللي بيتابعوا، وأنا مستنية عرض مسلسل الآنسة فرح 2 يوم 11 نوفمبر المقبل”.

وانهالت التعليقات من رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على إطلاله رانيا، حيث قال أحد المتابعين: “المشكله تطلع رانيا يوسف تقول لا للتحرش كده تمام بس المشكله في لبسك عنوان للتحرش”.

المشكله تطلع رانيا يوسف تقول لا للتحرش كده تمام بس المشكله في لبسك عنوان للتحرش— magad lyi (@Kareem80030452) October 23, 2020

وقال متابع آخر :”يعني الواحد فضل مستني مهرجان الجونه عشان فستان استاذه رانيا يوسف وف الاخر يطلع كدا”.

وسخرت متابعة أخرى من فستان رانيا بقولها :”رانيا يوسف عندها قدرة تقلب اي حاجة بتلبسها بلدي بمجرد اضافة بسيطة زي الحلق”.

رانيا يوسف عندها قدرة تقلب اي حاجة بتلبسها بلدي بمجرد اضافة بسيطة زي الحلق— 𝓩𝓲 𝓸𝓾 (@inzzou_) October 23, 2020









