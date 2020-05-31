أطلق الفنان اللبناني فضل شاكر أحدث أعماله الغنائية، والتى تحمل عنوان “غيب ” من كلمات محمد الرفاعى، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

وقد تصدر هاشتاغ اسم فضل شاكر قائمة الترند في السعودية بعد إطلاق الاغنية الجديدة والتي اشاد بها عدد كبير من الناشطين خاصة باحساسه حيث قال احدهم: “فضل شاكر رغم الابتعاد و العودة و الاخفاق و النجاح إلا ان مافي فنان قدر يقدم نفس احساس فضل شاكر في الاغنية الكلاسيكية.”.

وتقول كلمات الأغنية “غيب” التى جاءت باللهجة المصرية: غيب عن عينى لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي أنا عشته معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني، وعايزني آنسى، إزاي يا عمري يا حتة مني، معقول هاتبعد يا ريت جاوبني الخوف قاتلني، لو سهل تنسى انا عمري ما نسى وغصب عني يااااه ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب، اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال، بان كل اللي كان جواك، من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال”.

يذكر ان فضل شاكر يواجه احكاما قضائية وما زال يعيش في احد المخيمات الفلسطينية في لبنان بانتظار صدور قانون عفو عام يشمله.