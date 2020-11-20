اعاد الفنان ​فضل شاكر​ غناء اغنية “ذهب الليل”، وطرحها على يوتيوب بمناسبة ​اليوم العالمي للطفل​.

تجدر الإشارة الى ان هذه الأغنية غناها الفنان المصري محمد فوزي لأول مرة في فيلم معجزة السماء، وهي من كلمات الشاعر حسين السيد.

وكان إحتفل ابنه الفنان محمد شاكر بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى كاترينا، اذ نشر صورة له برفقتها على حسابه الخاص معلنا هذا الخبر للجمهور.

وبدوره وجّه والده فضل شاكر التهنئة له، كاتبا على حسابه الخاص: “مبروك حبيب بابا الله يسعد قلبك ويرزقك بالذرية الصالحة”.





