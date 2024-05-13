في مقابلة مع أحد المواقع السورية، ظهرت النجمة الكبيرة ميادة الحناوي وقد فقدت الكثير من وزنها

ميادة الحناوي في أحدث ظهور

وأكدت ميادة أنها لم تخضع لعملية تجميل، بل فقدت وزنها الزائد، وحاز أحدث ظهور للنجمة السورية على إعجاب جمهورها ومحبيها.

وتداول الجمهور صور ميادة الحناوي وجاءت التعليقات على النحو التالي: “الرائعة الفاتنة”، و”مش معقولة شكلها اتغير أوي”، و”شكلها اتغير أوي”، و”شكلها اتغير كده ليه” وغيرها من التعليقات

ميادة الحناوي وعمليات التجميل

وهذه ليست المرة الأولى التى ينتشر فيها صور للفنانة السورية ويصاحبها تساؤلات عن إجرائها عمليات تجميل، ففى بداية ديسمبر 2022 انتشرت صورة لها بمكياج واضح وبشرة مشدودة وبشعر قصير وكأنها صغرت 20 عاما.

ووقتها كشف خبير التجميل سامر بريطع الحقيقة، وقال إن هذه الصورة تعود إلى 15 عاما مضت حين خضعت ميادة لعملية تجميل وليس خلال الآونة الأخيرة.

أحدث أغنيات ميادة الحناوي

وبالتزامن مع أعياد الربيع طرحت المطربة ميادة الحناوي أغنيتها الجديدة وفيديو كليب “حبة ذكريات”، من كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع يحيى الموجي، إشراف عام خالد أبو منذر، وتولي عماد باسيل إخراج الفيديو كليب، الذي تم تصويره في دبي لمدة ثلاثة أيام، تم خلالها استخدام أحدث التقنيات في عالم السينما، ليخرج العمل في أفضل صورة.

عن رائعتها الجديدة “حبة ذكريات” قالت ميادة الحناوي : أشعر بالسعادة الكبيرة بتقديم هذه الأغنية لما تحمل من فكر وأسلوب بديع من ناحية الكلمات الراقية المعبرة للشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي ، والألحان الراقية التي تلامس الذوق الرفيع للموسيقار طلال، كما أشعر بالفخر بهذا التعاون مع عمالقة الشعر واللحن في الوطن العربي، لذلك أراهن على أغنية وفيديو كليب “حبة ذكريات” لانه عمل استثنائي، يُقدم في قالب طربي يواكب التطور ورقة النغم والذوق الرفيع في عالم الموسيقى .

وتعد الفنانة ميادة الحناوى مطربة الجيل، وصنفت فى الصف الأول بين المطربات العرب، حيث غنت فى صغرها وأعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبد الوهاب عندما استمع إلى صوتها فى إحدى سهراته بمصيف بلودان بسوريا.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »