حرص الفنان نضال الشافعي على طمأنه جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخرًا، وظهر في لايف عبر حسابه على “فيسبوك“، جاء فيها بملامح يبدو عليها الإرهاق ولكنه يمارس التمارين الرياضة داخل الجيم.

قال نضال الشافعي من خلال البث المباشر: صباح الفل، الحمد لله كانت وعكة وبشكر ربنا عليها وبشكر كل اللي وقف جنبي، وجاء لي دعوات كثيرة حلوة من الجمهور، حسيت فيها بمحبة الناس”.

وأضاف نضال الشافعي:”ربنا سبحانه وتعالي بيبتلي الواحد ببعض الابتلاءات لكي يحس بمحبة الناس، وتلك نعمة كبيرة، بكرر شكرى ليكم، ويمكن لولا دعاء الناس ده كان الحال غير الحال دلوقتي، وبعتذر لو كنت تعبت قلبكم وشغلتكم، لكن ما ممرت به كان امتحان واختبار صعب، الحمد لله على كل شيء، انا اسف اذ كنت قلقتكم، بس انا متشكر انى شوفت محبتكم”.







وكانت قد كشفت زوجة الفنان نضال الشافعى تطورات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى، بناءً على قرار الأطباء الذين أكدوا استقرار حالته مع استمرار المتابعة خلال الفترة الجارية.

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زوجة نضال الشافعى قالت: الأطباء لم يخبرونا بوجود عمليات أخرى، وإن شاء الله لن يحتاج لذلك بعد استقرار حالته بصورة كبيرة وعن الإصابة قالت: خلال تصويره لفيلم حدثت بعض المشكلات التي لم يرض عنها وتم الضغط عليه بشكل كبير.

ولأنه لم يتمكن من إظهار انفعاله تحرك، وأثناء خروجه من الاستوديو حدث انفجار جزئي في القولون، ووجهت الشكر لكل من سأل عليه وكان أول اتصال تلقته للاطمئنان عليه من الفنان أمير كرارة وشريف منير وأحمد السقا ووجهت الشكر للدكتور أشرف زكي ونهال عنبر أول من تحركت من النقابة وكانت معها خطوة بخطوة.

عن نضال الشافعي

هو ممثل مصري تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج في عام 1999. ولد في 12 شهر يونيو 1978 ويبلغ من العمر الآن 43 عامًا. بعد ذلك درس مع المخرج المسرحي خالد جلال وكانت أصوله المسرحية في مسيرته الفنية. لعب في سلسلة من المسرحيات التي عُرضت على مسرح الدولة ، من أهمها “محاكمة غانم سعيد”.

كان أول ظهور سينمائي له في عام 2005 في فيلم «ملاكي إسكندرية» مع النجم أحمد عز ، حيث ظهر الفيلم. المخرجة ساندرا نشأت ، وبعد ذلك استمرت نجاحاته وأعماله في عالم الدراما والسينما ، مما جعله من أشهر نجوم المجتمع الفني على المستوى العربي.

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