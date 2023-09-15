أثار الفنان يوسف الشريف، تفاعلا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بأحدث ظهور له في عيد ميلاده الـ 45 الذي يوافق اليوم الخميس 14 سبتمبر.

يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاده

جاء ذلك نتيجة ظهوره بملامح مختلفة على وجهه في الصور التي نشرتها زوجته المؤلفة إنجي علاء عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، تزامنا مع عيد ميلاده.

الجمهور يلاحظ نحافة يوسف الشريف

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: “يوسف مهما كبرت لسه زي ما أنت جميل” ، “كل سنة وأنت طيب ” ، “اللوك جامد شكل المسلسل هيبقي دمار” ، ” اتغير ١٨٠ درجة” ، “شكله لوك المسلسل الجديد” ، “فين الدقن يا فنان؟ شكلك اتغير خالص” ، “هو يوسف الشريف باين كبير أوي بسبب عمل ليه؟ ولا هو بقي كده؟”.

ومن بين التعليقات الأخرى أيضا: “ده خاسس جدا” ، “إيه اللوك الجديده ده ” ، “شوف أما حلقت دقنك صغرت ٢٥ سنة إزاي” ، “حلق دقنه” ، “هو ده لوك تصوير الراكون؟”.

رسالة رومانسية من زوجته

ووجهت المؤلفة إنجي علاء، رسالة لزوجها النجم يوسف الشريف، احتفالا بعيد ميلاده، عبر حسابها على إنستجرام: “كل سنة وأنت طيب يا حبيبي .. ويا رب سنين جاية كتير كلها خير وسعادة عليك”.

ما لا تعرفه عن يوسف الشريف

يوسف الشريف من مواليد 1978 واسمه الحقيقي محمد إسماعيل ناجي، وتم تغيير اسمه بالاتفاق مع المخرج شريف صبري عند التحضير لفيلم (7 ورقات كوتشينة). وتخرج في قسم الميكانيكا بكلية الهندسة بجامعة عين شمس عام 2002.

وكانت بدايته في فيلم (7 ورقات كوتشينة) مع روبي، ثم شارك في فيلم (فتح عينيك) في دور ضابط شرطة مع مصطفى شعبان، وفيلم (آخر الدنيا) مع النجمة نيللي كريم، ثم فيلم (هي فوضى) وهو آخر أعمال المخرج الراحل يوسف شاهين.

وحصل يوسف على أول بطولة مطلقة له في فيلمه (العالمي) الذي حقق فيه نجاحًا كبيرًا ومثل دور مالك لاعب كرة القدم الذي يحلم بالاحتراف، كما أنه شارك بمسلسل (السندريلا) مع منى زكي بدور علي بدرخان، وقد قام بتقديم برنامج المسابقات (العيلة تكسب).

ومن أبرز أعماله (المواطن إكس، رقم مجهول، زي الورد، اسم مؤقت، الصياد ، لعبة إبليس، القيصر، كفر دلهاب).

عمل فني جديد

يذكر أن، يوسف الشريف يخوض دراما رمضان 2024 بمسلسل “الراكون” الذي يجمعه مع زوجته إنجي علاء للمرة الثالثة بعد نجاحهما من قبل بمسلسل “لعبة إبليس” الذي عرض بموسم دراما رمضان عام 2015، ومسلسل “كوفيد 25” وتم عرضه بموسم رمضان عام 2021.

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