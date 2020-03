فنانات بالبيجامات في زمن الكورونا!

View this post on Instagram

ما قدرت ما عيّد معك يا حياتي عيد ميلادك ولو بالبيت لوحدنا بالبيجاما 🤷🏻‍♀️🥰 ما كان الي قلب يمرء عيدك بلا كيك كان لازم قلك اني بحبك و بفتخر فيكي و مبسوطة فيكي قد الدني حبيبة قلبي كل سنة وأنت بخير و صحة وسعادة وفرح وبتمنالك احلى أيام و يبعد عنك ولاد الحرام والمرض والشر ان شاء الله تمرق الأزمة على خير وسنة الجايي تكون احلى علينا ونعمل احلى عيد بحبك لآخر نفس لتخلص الدني #myheaven #mydaughter