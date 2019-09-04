فنانة ترد على تسريب فيديو لها تقول فيه إن الرسول نصحها عدم نشر صور فاضحة

ردت الفنانة المصرية ​عبير الشرقاوي ​خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث”على انتشار فيديو لها تقول فيه إنها شاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها “بطّلي تنشري الفاحشة وسأتزوجك في الجنة”.

واكدت ان الفيديو مفبرك وانها لم تنشر في حياتها يوما صورا فاحشة وأكدت أنها لم تقل هذه الامور وانها حاولت ان تتواصل مع إدارة القناة التي نشرت الفيديو تبين انها من خارج مصر كما طلبت من مباحث الإنترنت ان ينظروا الى هذه القضية .

يذكر انها طلبت من محبيها ان يساعدوها في ازالته عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت: “أنا محتاجة مساعدة، يوجد فيديو على “يوتيوب” بيقول كلام غير حقيقي عني والفيديو مزعج جداً وحاطط صوري وصور هندية على أنها أنا وكل الكلام اللي فيه غلط وللأسف منقول من أكتر من جهة”.