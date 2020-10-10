أثار انتحار الفنانة التونسية الشابة عبير شوشان صدمة كبيرة في الأوساط الفنية وفي الشارع التونسي حيث خيم الحزن على اصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، فقد تم العثور على جثة عبير شوشان البالغة من العمر 35 عاما، صباح يوم أمس الجمعة 9 أكتوبر 2020، مشنوقة بجانب قبر والدها في حي الجربي في مدينة قربة من ولاية نابل، حيث أقدمت على الانتحار.

العثور على عبير شوشان المسرحية و الناشطة في المجتمع المدني و العضوة بالكشافة التونسية مشنوقة بمقبرة بقربة.

تونس الحدث pic.twitter.com/l5pL54dikQ — أحلام رحومة (@AhlamRhouma) October 9, 2020

وتم نقل جثة الراحلة إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل لعرضها على الطب الشرعي.

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العثور على الشابّة #عبير_شوشان مَشنوقة في جبّانة قـربـة هذا الصباح



لا حول ولا قوّة إلّا باللّه



وكانت آخر تدوينة للفقيدة على صفحتها بالفايسبوك قالت فيها كلاماً بمثابة الوصيّة مفادهُ :" حبّوا بعضكم وارحموا بعضكم الدنيا فانية وما تهز كان فعلك نحبكم بارشة ". pic.twitter.com/hlRP70fFyK — Zina Selmani ⁦ ⁩ (@zinaselmani) October 9, 2020

و تداول أصدقاء الراحلة عبير و هي مسرحية و ناشطة في المجتمع المدني صورها بكلمات مؤثرة معبرين عن عميق حزنهم و ألمهم لفقدان صديقتهم ، مؤكدين ان عبير وضعت حدا لحياتها بعد أن عانت لفترة طويلة من الإكتئاب.

وبحسب ما تداول الناشطون فإن أخر تدوينة للفقيدة على صفحتها على الفايسبوك قالت فيها كلاماً بمثابة الوصيّة مفادهُ :”حبّوا بعضكم وارحموا بعضكم الدنيا فانية وما تهز كان فعلك نحبكم بارشة “.