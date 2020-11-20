تلقّت الفنانة البحرينية شيلاء سبت هدية باهظة الثمن خلال زيارتها لقرية بدر حسون البيئية في ضهر العين في شمال لبنان. والهدية عبارة عن صابونة مزيّنة بالذهب الخالص مع حفر اسمها بالمعدن نفسه، وأشار مقدّمها إلى أنها الأغلى ثمناً في العالم.

وتناقل الناشطون على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو ظهرت فيه الفنانة وهي تتسلّم هديتها، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين. ويشار إلى أن شيلاء كانت قد أثارت الجدل على مواقع التواصل بعد اتهامها باستخدام الشعر المستعار لتصبح أكثر جمالا وجاذبية.

وردت على هذا باستعراض شعرها عبر مقطع فيديو نشرته على “سناب شات” وأكدت من خلاله كذب الادعاءات، نافيةً استخدام الباروكة لأن شعرها الطبيعي كثيف ولا يحتاج إلى إضافة الخصلات الاصطناعية.

وأرفقت المقطع بتدوينة كتبت فيها: “وتجي وحده راسها مربعة تكتب لي باروكة… زين قولي ما شاء الله يا مربعة يا حقودة… طبعا مو متابعيني الحلوين المحترمين…في حسابات مو حساباتي يكتبون كده”.