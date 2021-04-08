أعلنت الفنانة السورية سمر عبد العزيز انفصالها عن زوجها المخرج محمد معروف بعد أقل من ستة أشهر على دخولهما القفص الذهبي، في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.

ونشرت سمر عبر صفحتها الشخصية في موقع “فيسبوك” مقطع فيديو من كواليس حفل زفافها، وأرفقته بالتعليق: “كنت أقول حين سأتزوج سأنتقي من يقول قلبي له قد إيه من عمري قبلك راااح، إنت عمري، لكني أخطأت فالعمر لا يهدى لأحد، لا أحد يستحق أن يأخذ العمر ويذهب، فعمق الحب اليوم هو عمق جرحك غداً”. وأضافت: “حبيت أقول للكل.. انفصلنا، بتمنى لا بقى حدا يباركلي وخلصت الحكاية وصارت ورايي فكرتك صح وكانت هيدي غلطة عمري، أوقات الصح صعب علينا نشوفه دغري”.

يُذكر أن سمر عبد العزيز ممثلة ومطربة سورية، وهي ابنة الشاعر الغنائي نظمي عبد العزيز، وشقيقة الممثلة ريم عبد العزيز، وخالها هو الملحن عزمي مورة.





