تداول عدد من الروّاد على السوشيال ميديا صورة لطفلة صغيرة، وكُتِب عليها أنها لنجمة من نجمات الزمن الجميل، وظهرت في تلك الصـــورة بملامح وجه أوروبيه، وكانت تبتسم إبتسامة خفيفة

إنها ملكة الإغراء، ومارلين مونرو الشرق، الفنانة الجميلة “هند رستم“، والتي نشرت إحدى الصفحات التي تحمل اسمها صورتها وهي طفلة تبلغ من العمر قرابة 6 سنوات.

حيث قامت مؤخرًا صفحة من الصفحات الفنية الجامعة لمحبي هذه الفنانة، بنشر صورة لها وهي طفلة بعد ادخال التعديلات عليها بـ الفوتوشوب، وتبين بعد البحث أن الصورة الأصلية لها قبل إدخال تعديلات عليها، تظهر قديمة جدًا نظرًا لمرور سنوات عديدة عليها.

صورة مُعَدّلة بالفوتوشوب لـ «هند رستم» في طفولتها

هند رستم (12 نوفمبر 1931 – 8 أغسطس 2011)، اسمها الحقيقي ناريمان حسين مراد، وهي ممثلة مصرية قدمت العديد من الأعمال السينمائية، وتعد من أهم الممثلات في العصر الذهبي لـ السينما المصرية. لُقِّبت من قبل النقاد “ملكة الإغراء” و”مارلين مونرو الشرق”.

ولدت هند رستم في حي (محرم بك) بمحافظة الأسكندرية في عام 1929 لأب من عائلة تركية مصرية كان يعمل ضابطًا في الشرطة، وانفصل عن أمها وهي طفلة. اسمها بالكامل (هند حسين مراد رستم)، درست بمدرسة (سان فانسان دي بول)، ثم انتقلت إلى القاهرة عام 1946، حيث ساقتها الصدفة إلى مكتب شركة الأفلام المتحدة كي تعمل في دور صغير مع يحيى شاهين في فيلم (أزهار وأشواك).

وقامت بعدها بعدة أدوار صغيرة، وتوالت عليها الأعمال إلي أن صارت أشهر نجمة إغراء في السينما المصرية، على يد المخرج حسن اﻹمام الذي استفاد من مواهبها المتعددة، وأسند إليها الكثير الأدوار البارزة في تاريخها الفني

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وتشكل هند حالة خاصة في أداء أدوارها، فرغم أن أدوار البطولة الأولى لها كانت إغراء كما في فيلم (الجسد)، إلا أنها لم تلبث أن غيرت من هويتها في أفلام أخرى مثل: (باب الحديد) و(امرأة على الهامش)، كما عملت دورًا كوميديًا متميزًا في فيلم (حب في حب)، كما تألقت في دور قصير في فيلم (كلمة شرف).

قررت هند رستم اعتزال السينما في أواخر السبعينيات، وكرمتها أكثر من مؤسسة منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1993. وفي بداية حياتها الفنية التقت بالمخرج حسن رضا الذي تزوجت منه وأنجبت ابنتها الوحيدة «بسنت»، تزوجت أيضا بالطبيب المعروف الدكتور محمد فياض.

هند رستم مع إبنتها الوحيدة «بسنت»

“مارلين مونرو الشرق”، “جميلة جميلات الشرق” والعديد من الألقاب الأخرى.

وقد منح الإعلامي “مفيد فوزي” لقب “مارلين مونرو الشرق” للجميلة هند رستم، بسبب الشبه الواضح بينها وبين ايقونة الإغراء العالمية “مارلين مونرو”، ليس فقط في الملامح والشعر الأشقر المموج، وإنما في أسلوب التمثيل، وحتى الذوق الخاص في الازياء، وهو لقب كان يسعدها ويضايقها فى الوقت نفسه، فقد كانت ترى نفسها أنها أجادت فى كل الأدوار، ولذلك كانت تفضل لقب “ريتا هيوارث مصر”.

وروت “بسنت” إبنة هند رستم في أحد البرامج التلفزيوينة، أن والدتها لم تكن تفضل لقب ” ملكة الإغراء”، بالرغم من أدوار الإغراء التي قامت بها و عرضت عليها إلا أنها كانت ترفض ذلك اللقب.

المخرج الكبير حسن الإمام كان يسميها “عِند رستم”، وكان فطين عبد الوهاب يتفاءل بها ويطلق عليها اسم “أم رجل دهب”.

لقبها الموسيقار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب بـ “الهانم”، وكان هذا اللقب من أحب الألقاب إلى قلبها.

وتوفيت الفنانة الكبيرة هند رستم في اليوم الموافق 8 أغسطس 2011 عن عمر يناهز الـ 82 عامًا إثر أزمة قلبية حادة. بعد ان شاركت في العديد من أهم الاعمال السينمائية، التى تجاوز عددها ما يقارب الـ74 فيلم.

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