كشفت صحيفة ” The Times Of India ” عن تعرض الممثلة الهندية ” ​مالفي مالهوترا ” للطعن 3 مرات على يد حبيبها ” يوجيشكومار ماهيبال سينجفي ” في مدينة ​مومباي .

وذلك بسبب رفضها للزواج منه حيث أصيبت بطعنة في بطنها وبإثنتين أخريتين في ذراعها وتم نقلها إلى مستشفى مومباي .

وذكرت الصحيفة تفاصيل الحادث وعلاقة كلا من مالفي وسينجفي بإنهما كانا صديقين قبل أن يعرض عليها الزواج وأنها توقفت بعد ذلك عن التحدث إليه معلنة رفضها الإرتباط به .

وإنها يوم الحادث بعد مغادرتها لأحد المقاهي وأثناء توجهها لمنزلها أوقفها سينجفي بشكل مفاجئ ونشبت بينهما مشادة كلامية حين طالبته بعدم ملاحقتها معلنة عدم رغبتها في التحدث إليه ليتطور الأمر إلى طعنها .