أعربت الفنانة ” سارة التونسي ” عن غضبها وإنزعاجها من موقف نقابة المهن التمثيلية في مصر تجاه مشكلتها مع شركة ” العدل جروب ” وتأخرهم في حلها مشيرة إلى أن ذلك هو ما حدث أيضا مع الفنان ” شريف دسوقي ” من تجاهل لشكواه وهو ما أدى إلى إصابته بمشكلة صحية أسفرت عن بتر قدمه .

وأشارت سارة التونسي في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك إلى خشيتها من أن تلقى المصير نفسه الذي وصل إليه شريف دسوقي فكتبت قائلة : ” النقابة اللي أخرت النظر في ملف الفنان شريف الدسوقي محاباة للعدل جروب لغاية ما حصلت كارثة .. هي هي نفسها اللي ركنت الشكوى بتاعتي أكتر من 60 يوم برده من أجل عيون شركة العدل جروب ” .

وتابعت : ” والشركة اللي ردت على مطالبة شريف الدسوقي بحقه بإنها رفعت عليه قضية تعويض ب 5 مليون جنيه رغم علمهم بظروفه الصحية هي هي نفسها اللي بتطالبني بتعويض 10 مليون جنيه لمجرد برده إني طالبت بحقي ” .

وأضافت سارة التونسي : ” سؤال لنقابة المهن التمثيلية : هل هننتظر كارثة جديدة تحصل عشان نقول نحن هنا ونصطنع الاهتمام والضمير والعدل ؟ .. الظلم ظلمات ” .

يذكر أن تفاصيل الأزمة بين الفنانة سارة التونسي وشركة العدل جروب ترجع إلى قيام الشركة باستبعادها من بطولة مسلسل ” حرب أهلية ” للفنانة يسرا على الرغم من تصويرها نصف مشاهدها بالعمل بدون سبب .

وصرحت سارة التونسي بأن العدل جروب كانوا قد طلبوا منها الاعتذار عن المشاركة في 5 مسلسلات أخرى للتفرغ لمسلسل حرب أهلية وهو الأمر الذي كلفها بعد ذلك خسائر مادية كبيرة .

وبعد ذلك لجأت الشركة لمقاضاتها ومطالبتها بتعويض مالي عن الخسائر التي تعرَّضت لها بلغت قيمته 10 ملايين جنيه وذلك بسبب الإخلال التعاقدي .. وأعلنت أن سبب استبعادها لسارة التونسي من المسلسل كان لتسببها في عدة أزمات .