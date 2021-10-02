انتشرت على السوشيال ميديا صورة لطفلة تبلغ من العمر قرابة الـ6 سنوات، وكتب عليها أنها لفنانة كبيرة وشهيرة في مرحلــة طفولتهــا، وظهرت في الصـــورة وهي تبستم ابتسامة خفيفة.

وشارك الصورة عدد كبير من الجمهور، فهم لم يصدقوا أن هذه هي الفنانة التي ذكر اسمها أعلى الصورة، فهناك اختلاف كبير في الملامح والشكل.

أنها الفنانة المصرية إلهام شاهين، التى أستطاعت بتلك الصورة من طفولتــهــا أن تحصد كم هائل من الإعجابات التعليقات، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. ومجموعــة الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين .

صورة نادرة من طفولة «إلهام شاهين»

قصة خطوبة لم تكتمل بسبب إلهام شاهين

عاش النجم عمرو دياب، أول قصة حب في حياته مع إيناس شاهين، شقيقة الفنانة إلهام شاهين، وبدأت قصة الحب عندما التقيا خلال استعانة إلهام شاهين بـ عمرو في أول عمل سينمائي له وهو فيلم “السجــينتان”، ليرتبطا رسميًا بعد ذلك، إلا أن تلك الخطوبة لم تدم طويلًا.

كان عمر إيناس حين ارتبطا 17 عامًا، بينما كان عمرو دياب في الـ27 من عمره، ورفضت إلهام شاهين الزواج لصغر عمر أختها، كما كان عمرو دياب مازال في بداية مشواره الفني وكانت تري إلهام أن ليس له مستقبل كبير .

إيناس شاهين تعمل حاليًا كمصممة أزياء وخبيرة مظهر، شاركت كستايليست في بعض الأعمال السينمائية والتلفزيونية، التى من أشهرها (مسلسل بلا دليل) (فيلم يوم للستات) (مسلسل امرأة في ورطة)، وكان آخرهم (مسلسل ضد الكسر) التى شاركت به في موسم رمضان 2021 الماضي، بطولة الفنانة نيــللي كريم، وحرصت شقيقتها علي تهنئتها بنجاحها خلال هذا العمل.

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من ناحية أخري، أعلنت الفنانة إلهام شاهين، التبرع بأعضائها، بعد الوفاة إذا كانت تصلح وجاء ذلك خلال حفل توقيع كتاب المستشار أمير رمزي الذي يحمل عنـــوان «أعداء مصر الخمسة».

وقالت إلهام خلال الحفل: «أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به، وأنا بعلن دا على الملأ كله».

وأضافت: «أتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الآخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه». وأكملت: «أنا عرفت إن مصر كان فيها بنك للقرنية أيام السادات، وبسبب الأقلام المريضة الضعيفة اللي حاربوا الموضوع ده أُغلق هذا البنك، وأنا أطالب بعودة هذا البنك».

وعلي الصعيد الفنى، كشفت النجمة إلهام شاهين سبب تغيُّبها عن المنافسة الرمضانية، وقالت: “لا يشغلني التوقيت ابدًا، كل ما يهمني جودة العمل ورأي الجمهور فيه”، وأضافت: “لم أتعاقد حتى الآن على أي مسلسلات في رمضان 2022 المقبل.

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