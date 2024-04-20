بعد رحيلها المفاجئ الذي أبكى الجمهور، تداولت عدد من الصفحات صورة نادرة للفنانة الراحلة شيرين سيف النصر التي وفاتها المنية قبل عدة أيام قليلة عن عمر يناهز 58 عامًا.

شيرين ظهرت في الصورة برفقة والدتها، والتي كانت تحملها على ذراعها، وبدت والدتها جميلة جدا، حيث ورثت الفنانة نفس ملامحها.

شيرين سيف النصر وصورة نادرة من طفولتها

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنانة شيرين سيف النصر، التي ابتعدت عن الفن منذ سنوات ورحلت قبل أيام بشكل مفاجئ.

صورة نادرة من طفولة شيرين سيف النصر مع والدتها

من هي شيرين سيف النصر؟

شيرين سيف النصر هي ممثلة مصرية، ولدت لأب مصري وأم تحمل الجنسية الفلسطينية، وتخرجت عام 1991 من كلية الحقوق.

شيرين سيف النصر – الصورة من أرشيف المحرر

عاشت سيف النصر فترة في حياتها في فرنسا والتفت بالفنان يوسف فرنسيس الذي كان يعمل في السفارة المصرية هناك، وكان وقتها أول من اكتشف موهبتها ورشحها للمشاركة في مسلسل ألف ليلة وليلة.

شيرين سيف النصر – الصورة من أرشيف المحرر

شيرين سيف النصر من العائلة المالكة:

تمتلك النجمة المصرية شيرين سيف النصر صلة قرابة بالعائلة المالكة في الأردن، فجدتها لأمها “حنان طوقان”، وهي والدة الملكة علياء طوقان زوجة ملك الأردن الراحل الملك حسين.

زيجات شيرين سيف النصر

الزيجة الأولى كانت في عام 1996 من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، وبعدها أعلنت اعتزالها، واختفت بعدها لفترة طويلة، قبل أن تعلن انفصالها.

وكانت الزيجة الثانية من الفنان مدحت صالح، واستمرت فقط لمدة 4 أشهر، ولم يذكر أي منهما سبب الانفصال، لكن تردد وقتها بأن الفنانة فيفي عبده كانت السبب في الطلاق، بسبب شيكات أخذتها عليه لم يلتزم بدفعها، مما ورطه في المشاكل ما تسبب في مشكلات كثيرة بينهما وتم الطلاق.

أما الزيجة الأخيرة فكانت عام 2010، وهي من الدكتور رائف الفقي جراح التجميل في المستشفى الألماني في الإسكندرية، ولكنها أعلنت الانفصال عنه أيضاً، كما أشيع أن أحمد زكي وقع في حبها، بعد اشتراكهما في فيلم «سواق الهانم»، لكن عائلتها رفضت الزواج وهذا ما أكدته خلال تصريح لها، ولم يتم نفي هذه الشائعة أو تأكيدها من قبل عائلة أحمد زكي.

وفاة شيرين سيف النصر

ونشر شريف سيف النصر صورة لشقيقته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ قليل، وكتب عليها: «توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم سيف النصر».

وتابع موضحًا وصية شقيقته الراحلة شيرين سيف النصر، وهي أن تتم الصلاة والدفن في مقابر العائلة بدون عزاء، قائلاً: «تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبتِ الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقًا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون»

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