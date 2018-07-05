فنانة شهيرة ليست الا إبنة عم دنيا بطمة.. شاهد لماذا تنتقدها‎!

ظهرت إبنة عم الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ في مقابلة تلفزيونية وكشفت عن صلة القرابة بينها وبين دنيا وهي أيضا تعمل في مجال الفنّ.

وابنة عم دنيا بطمة هي الفنانة المغربية الشابة ​شهرزاد​ بطمة، ابنة محمد بطوة أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة “المشاهب”.

وتحدثت شهرزاد أثناء حلولها ضيفة على القناة السابعة في المغرب، عن ابنة عمها دنيا ورأيها فيما تفعله من إثارة للجدل دائما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنها تنتقد ابنة عمها انتقاداً إيجابيًّا، واعتبرت أنها من أجمل الأصوات، ولا تحتاج لهذا الأسلوب كي تثير الجدل، مشيرة إلى أن شخصيتهما مختلفة، وهي تفضل البقاء بعيدة عن مواقع التواصل الإجتماعي.