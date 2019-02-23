فنانة شهيرة وراء تسريب خبر زواج انغام واحمد ابراهيم… من هي؟

مازالت مفاجآت زواج الفنانة أنغام والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم تخرج للسطح، ليكون آخرها ما تم كشفه عن وقوف مطربة شهيرة وراء تسريب خبر الزواج عمداً.

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يث كشفت تقارير صحفية أن أنغام كانت ترغب في اختيار الوقت المناسب من أجل إعلان خبر زواجها للجمهور، ولكنها فوجئت بتسريب الأمر علناً للإعلام.

ويتردد أن مطربة شهيرة هي من تعمدت تسريب خبر زواج أنغام وأحمد إبراهيم، من أجل التأثير السلبي على نجاح ألبومها “حالة خاصة جدا” قبل طرحه بساعات، بحسب موقع في الفن.

المطربة الشهيرة ليست مصرية الجنسية ولم يكن يجمعها أي خلاف مع أنغام، فانتظرت هذه الفنانة الإعلان عن موعد إصدار ألبوم النجمة المصرية وقامت بتسريب خبر الزواج للإضرار بها.

ومن جهة أخرى، يتردد بقوة أن المخرج طارق العريان الذي يعد خال ياسمين عيسى زوجة أحمد إبراهيم الأولى، تدخل من أجل انهاء أزمتهما التي وصلت لحد رفع دعوى طلاق، بحسب موقع أرم نيوز.

كما كشف مصدر مقرب أن أحمد إبراهيم اتفق مع زوجته الأولى على الانفصال منذ فترة إلا أن الطلاق الرسمي لم يقع بينهما، ولكن مع إعلان زواجه من أنغام تم الدفع بزوجته من أجل انهاء المسألة سريعاً.

وأكد المصدر أن أحمد إبراهيم لم يرفض تطليق زوجته الأولى، ولكن رغب في وضع قواعد تخص سير الأمور بينهما بعد الانفصال، خاصة مع وجود طفلين، ولكن الخبثاء أعطوا للأمر سياق آخر للأمور.

الجدير بالذكر أن زوجة أحمد إبراهيم الأولى أكدت بنفسها أنهما يتفاهمان بشكل ودي حالياً، من أجل إنهاء إجراءات الطلاق دون المساس بحقوق طفليهما.