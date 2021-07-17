أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها الممثلة المصرية المعتزلة “حنان ترك” التى شاركت صورة لها من مرحلة الطفولة مع جمهورها، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام“، وقد أطلت حنان في تلك الصورة مع والدها، بوجه ملائكي يحمل ملامح الطفولة البريئة، وحازت تلك الصورة النادرة على العديد من الإعجابات والتعليقات الإيجابية من محبي النجمة الجميلة.

حنان ترك تنشر صورة لها من طفولتها مع والدها

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ولدت حنان ترك في 7 مارس عام 1975 في القاهرة بمصر واسمها الحقيقي حنان حسن محمد عبد الكريم. كان والدها تاجر ملابس ولديها شقيقين هما (حسين) و(حسام)، في الخامسة من عمرها شاركت في الفيلم المصري “ناس تجنن” الذي كان من بطولة سناء يونس وجورج سيدهم، درست في معهد الباليه وكانت راقصة باليه لفترة قبل أن تتجه إلى التمثيل.

شاركت حنان خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية ونجحت بأداء مختلف الشخصيات حيث تمكنت حنان من إقناع المشاهد ولفت انتباهه بعفويتها وبراعتها، كما أنها أثارت ضجة كبيرة عندما ارتدت الحجاب واستمرت في ممارسة التمثيل لعدة سنوات قبل أن تعلن اعتزالها.

يُشار إلي أن الفنانة حنان ترك تزوجت 5 مرات، الأولى من رجل الأعمال أيمن السويدي لمدة شهر، والثانية من خالد خطاب ولديها منه ولدان هما “آدم ويوسف”، أما الزوج الثالث لحنان ترك، فكان من المخرج هادي الباجوري ولم يدم الزواج طويلا، بعدها تزوجت من رجل أعمال سعودي لمدة عام وأنجبت منه “محمد”.

أما عن زوجها الآخير “محمود مالك” الذي أصبح حديث السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، فلديها منه “مريم ومنى”. وتعد تلك الزيجة للفنانة حنان ترك هي الزيجة الأكثر أثارة للجدل، حيث أنها متزوجه من رجل الأعمال المصري “محمود مالك”، شقيق القيادي الإخواني حسن مالك، واعتزلت حنان بعد هذه الزيجة العمل الفنى .

يُذكر أن الفنانة حنان ترك كانت قد قررت ارتداء الحجاب في عام 2006، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات “أولاد الشوارع”، “هانم بنت باشا”، “نونة المأذونة”، “الأخت تريز”، والذي يعد آخر أعمالها التليفزيونية، في حين كان آخر أفلامها “المصلحة” مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده السقا.

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