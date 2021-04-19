تعرّضت الفنانة التونسية “يسرا المسعودي” لموجة حادة من الإنتقادات في بلدها بسبب الدور الذي تؤديه في “مسلسل القاهرة كابول“، والذيي تشارك به في موسم رمضان 2021 الجاري، حيث رأى الكثير من الناشطين والمتابعين أنه يشوّه صورة المرأة التونسية.

وومن جانبها المسعودي من خلال حسابها الرسمي الموثق في موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بالقول: “توضيح، الناس وخصوصًا البنات الي بعثولي رسائل بذيئة فيها كم هائل من الشتائم العجيبة على أساس أني أقوم بتشويه المرأه التونسية وتشجيعها على جهاد النكاح وبأني لا أمثلهم”.

وتابعت: “عن أي تشويه تتحدثون يا جهلة أقسم بالله سأرد وأقول بأنكم جهلة المجتمع وتجهولون التاريخ والحقائق وتريدون تزيف الواقع. ألم تسافر العديد من التونسيات والجنسيات العربية الأخرى لجهاد النكاح؟ وكان بإختيار منهم أو اجباري بسبب الظروف. علاش تغطيو الصورة بالغربال المنقوب؟”.

وتجسد الفنانة التونسية يسرا المسعودي دور “حليمة” التونسية إحدى زوجات رمزى “أمير المؤمنين” كما ينادوه فى جماعته، والذي يجسده الفنان القدير طارق لطفي ، وفي أحد المشاهد الرئيسية بينهما بأحداث الحلقة 4 يغازلها الاخير قائلاً: وحشتين ، ويؤكد لها أنها ستكون معه فى الفترة المقبلة لأن زوجته أم عبد الله ما زالت غاضبة من وفاة شقيقها الذى قتله رمزى لمخالفته له فى الرأي، وعندما تسأله عن مدى حبه لها يقول: أنتم النساء خلقتم للحب ونحن خلقنا للجهاد، فتقول له: الأهم ألا تتزوج بغيرى مرة أخرى يكفى 2 قبلى.

وقد حاز المسلسل علي إشادة كبيرة من الجمهور والفنانين والنقاد، والذي يُعد من أبرزهم السيناريست مدحت العدل، الذي أشاد بمسلسل القاهرة كابول، مشيرًا إلى أن المسلسل أثلج صدورنا وأعطانا الأمل بأن الجودة والإتقان والموهبة الحقيقية هم الرهان الذى يكسب دائما.

مسلسل القاهرة كابول يضم نخبة كبيرة من ألمع نجوم الفن، الفنان القدير نبيل الحلفاوي وطارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع وغيرهم الكثير. ويناقش المسلسل قضايا الارهاب ويجسد طارق لطفي في المسلسل شخصية إرهابي والفنان فتحي عبد الوهاب شخصية ضابط، فيما يؤدي خالد الصاوي شخصية إعلامي ينقل الصورة.

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