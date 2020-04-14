نشرت الفنانة السعودية ” مروة محمد ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها طالبت فيها دول العالم بإتخاذ إجراء ضد الصين .
وذلك لكونها البلد المنشئ لفيروس كورونا المستجد على حد قولها بسبب ما يقومون به من تناول الحيوانات والحشرات الحية والقاذورات بطريقة وحشية .
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي أيضا لما تكبده العالم من خسائر بالمليارات بسبب الفيروس .
فكتبت مروة محمد في تغريدتها قائلة : ” ودي افهم شي بس كورونا فيروس منشأه الصين وقذارة ما يأكلون وطريقتهم الوحشية في أكل الحيوانات الحية والحشرات والقوارض والأفاعي وهم سبب الأزمة العالمية اللي عايشها العالم كله ” .
وتابعت : “طيب ليش العالم ساكت رغم معاناتهم وخسائرهم اللي تقدر بالمليارات ليش ما اتخذوا أي إجراء ضد الصين ” .
فعلا لابد من مقاطعة الصين ، فهم ليس فقط لا يحرمون ما حرم الله ، انما حتى يتناولون ما تعافه البشرية كلها ، قبل يومين اكتشفوا نوع ثاني من المرض يسببه الوطواط هههههههههههههههه قال ينعس الوطواط متندندل قال هههههههههههههههههه كما ان الصين فوق ماهم كفرة من اصلهم تحكمهم الشيوعية الي ما تؤمن بخالق للكون ! يخيبهم ، لا بد من طرد الصين من كل الدول ومنع التجارة معاها ، وإذا كان على الملابس الداخلية التي تصدرها للدول العربية ههههههههههههههههههه نستعمل السروال الكوردي هههههههههههههههههه فاصلا هو داخلي وخارجي ههههههههههههههههه وجه وقفا مثل ما نقول بالعراقي ههههههههههههههههههه انا شخصيا راح أتشارك مع كاكا دلشود الكوردي ونعمل مصنع للسراويل الكوردية في لندن هههههههههههههههههه وبالإمكان تحويلها لبوركيني عند الحاجة ههههههههههههههههه بدل المياوهات والبكيني الصيني هههههههههههههههههه
تصورا وصل الجشع الصيني انهم يصنعون المسابح الي يعملها الحجاج هدايا لأهلهم من عظام الخنزير ، والحجاج المساكين ما عارفين ! ويشتروها ويقبلونها على أساس انها من مكة والمدينة !!
الصين جشع وحقارة لا متناهية .
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