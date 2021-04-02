حلّت الفنانة العراقية جوانا كريم أخيراً ضيفةً على برنامج “ET بالعربي” في لقاء عُرض ضمن جزءين وتحدثت فيه عن حياتها المهنية والخاصة.

ورداً على سؤال عن سبب ظهورها مع المشاهير، قالت إنها لا تبحث من خلال هذا عن الشهرة وإن في إمكانها تحقيقها بسهولة. وأضافت أنها تحب الحفلات والخروج والمشاركة في المناسبات المختلفة. ولفتت إلى أنها تعرف عدداً كبيراً من المشاهير، وتحب الرياضة ومشاهدة المباريات الكبرى.

ولدى سؤالها عن العقد الذي تزيّن به عنقها، والذي يذكّر بتصميمه ذلك باهظ الثمن الذي حصلت عليه الفنانة المصرية ياسمين صبري من علامة المجوهرات Cartier، رفضت أن تتم مقارنتها بالأخيرة، مشيرةً إلى أن العقد مزيّف وأن العلامات لا تقدّم لها المجوهرات وأنها تحصل على كل ما تريد من طريق الشراء مؤكدةً أنها لا تحب امتلاك ما ليس لها.

وأثارت تصريحات جوانا كريم هذه اهتمام المتابعين، وفيما سخر بعضهم منها، أشار آخرون إلى أنهم لا يعرفونها، ومما جاء في التعليقات على حساب البرنامج في “إنستغرام”: “مين هذه جوانا أول مرة نسمع بيها من وين لوين مشهورة؟ هو كل حد يمتلك شوية فلووس يصير مشهور؟ والله عمري ما سمعت بيها” و”مين هيدي وشو شغلتها؟” و”ترفض مقارنتها بياسمين صبرى وهي بتقلدها جدا” و”الكل صار عنده حساسية من ياسمين صبري. ومن شر حاسد إذا حسد”.