نشرت الفنانة الأردنية ” حسناء سيف الدين ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” كشفت من خلاله عن إصابتها ب 5 أورام في الرقبة والتي تم اكتشافهم خلال إجرائها لعملية جراحية يوم أمس .

فكتبت حسناء سيف الدين في منشورها : ” الحمد لله مبدئياً أحب اشاركم آخر تطورات حالتي الصحية .. الورم طلع مش واحد طلعو خمسة بأحجام مختلفة في الرقبة وللأسف موضوع الجراحة عشان نحلل العينة للتأكد إذا كان حميد أو لأ هيتأجل ” .

وتابعت : ” لأنه أثناء عمل التحاليل والفحوصات قبل الجراحة اكتشفوا أن نسبة التجلطات عندي عالية جدا وطبعاً الموضوع دا أهم من الجراحة ومكنش في الحسبان وأخذت حقن وأدوية لسيولة الدم .. قمت بعمل تحاليل واشاعات جديدة لموضوع التجلطات ووجدت على الرئة وهعمل أشعة صبغة لمعرفة مكانها بالظبط ومش فاهمة جت منين جلطات الرئة ولا إزاي ” .

وأضافت قائلة : ” أنا بلعب رياضة وعمري ما شربت سيجارة وبنام كويس وأكلي صحي لحد كبير وعمري ما اشتكيت من صدري ولا نَفَسِيّ .. الحمد لله على كل شئ واختكم اتحجزت في المستشفى لغاية انتهاء جميع فحوصات موضوع التجلطات ويشوفو لها حل وبعدها نرجع لجراحة رقبتي بإذن الله .. الحمد لله على كل شئ وربنا ما يحرمني منكم ولا من دعائكم ليا ” .

كما نشرت حسناء سيف الدين صورة لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” ظهرت فيها وهي مستلقية على سرير داخل غرفتها بالمستشفى وكتبت في تعليقها عليها : ” بعد الفحوصات والسونار طلع في رقبتي خمس أورام وفي انتظار الجراح لعمل جراحة لاخذ عينة لفحصها وانشاء الله تطلع حميدة .. ادعولي بليز ” .