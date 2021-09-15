لفتت الفنانة اللبنانية سارة الهاني، أنظار متابعيها، بمجموعة صور جديدة لها، والتي كشفت مدى تشابهها مع مواطنتها الفنانة هيفاء وهبي.

ونشرت سارة الهاني الصور عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت في إحداها مرتدية ليجن أسود مع توب بنفس اللون يكشف جزءاً من صدرها، وقميص أبيض، مستكملة إطلالتها بقبعة رياضية.

وظهرت سارة الهاني في صورة أخرى، وقد قربت وجهها من الكاميرا، وبدت نسخة أخرى من هيفاء وهبي بحسب تعليقات المتابعين على صفحتها.

وكانت سارة الهاني قد اختفت عام 2009 عن الأنظار، لتعود مجدداً عام 2015، وتفاجئ الجمهور بشكلها الجديد، بعدما حولت نفسها إلى نسخة من هيفاء وهبي بعمليات التجميل.

يشار إلى أن سارة الهاني ولدت في الكويت عام 1986، وتنتمي لعائلة مؤلّفة من خمسة أبناء. وبدأت سارة الغناء في سن الخامسة وتميزت بأدائها لأغاني المطربين الكبار أمثال أم كلثوم، وأسمهان، محمد عبد الوهاب، وفيروز.