حلت الفنانة ” مايا دياب ” ضيفة مع الإعلامية ” بسمة وهبة ” في برنامجها الرمضاني الجديد ” العرافة ” والمذاع على قناة المحور .

وخلال الحلقة كشفت مايا دياب عن أنها ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية طوال حياتها وكان لديها فيزا للسفر وفجأة توقفت .

وعندما سعت لتشغيلها وبلقائها بالسفيرة الأمريكية في لبنان علمت أنها متهمة بالإرهاب دون معرفتها للسبب من وراء ذلك ومدرجة على لائحة الإرهاب .

وعلقت مايا دياب على ذلك قائلة : ” أنا إنسانة ضد الإرهاب وقلت للسفارة الأمريكية في لبنان أنا إنسانة فنانة ولا أمارس أي عمل له علاقة بالإرهاب ” .