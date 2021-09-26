اسمها الاصلى ميرنا عبد الفتاح محمد رجب اكتشفها الكاتب والمخرج حسين حلمي المهندس ولُقبت بـ”المهندس” نسبة له حيث دخلت مجال الفن منذ عمر الطفولة حيث ظهرت في عدد من الاعمال التلفزيونية في فترة الثمانينات ثم شاركت بعدها في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها تقديمها لدور “ليلى” في الجزء الأول من المسلسل التليفزيوني الكوميدي “ساكن قصادي” عام 1995.

أنها الفنانة المصرية ميرنا المهندس التي انتهى صراعها الطويل مع مرض التهاب القولون التقرحي، الذي اصيبت به في عمر الرابعة عشر، بوفاتها يوم الأربعاء 5 أغسطس 2015 عقب إجراء عملية جراحية بالمركز الطبي العالمي، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانها بمسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس

ميرنا المهندس وأمير شاهين

لم تتزوج المهندس في حياتها إلا أنها ارتبطت بقصة حب مميزة جمعتها بالفنان الشاب أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، وصلت العلاقة بينهما للخطوبة إلا أن زواجهما لم يتم بسبب مرض ميرنا ووفاتها لاحقًا.

عاش أمير شاهين فترة طويلة من الحزن بعد وفاة حبه الأول كما كان يحرص أن يطلق عليها، ولم يفوت شاهين أي فرصة للحديث عن مدى عشقة لميرنا وتعلقه بها والحزن الذي لم يفارقه لفترة طويلة.

إلا أن أمير شاهين قرر أن يتجاوز هذا الحزن بعد مرور 5 سنوات على وفاة ميرنا المهندس ليعلن بعدها عن ارتباطه بالسيدة منة جاب الله والتي تزوجها مؤخرًا متجاوزًا أحزانه على حبيبته.

اعتزال ميرنا المهندس وارتداء الحجاب

بعد نجاحها في مسلسل بنات افكاري إلى جانب محمود مرسي وتوقع الكثير من النقاد لها ان تصبح نجمة بارزة غير أن ميرنا المهندس فاجأت الوسط الفني حينها وأعلنت اعتزالها وارتدائها الحجاب.

وعن أسبابها كشفت الراحلة لأحد المواقع حينها أنها لم تعتزل الفن ولكنها قررت الابتعاد لظروف خاصة بها، ومن أجل مراجعة نفسها عن ما قدمت في السنوات الماضية.

أما عن سبب ارتدائها الحجاب فقد كشفت الفنانة المصرية وقتها انها حلمت حلم شرح صدرها، وشعرت بعدها برغبة في ارتداء الحجاب، وتحدثت مع والدتها وشقيقتها في الأمر ودعمها بشكل كبير، وقالت إنها مستعدة للتمثيل في الحجاب على أن يراعي الدور فكرة الحجاب ويحترمه

إلا أن الفنانة الراحلة عادت وخلعت الحجاب بعد مدة وشاركت في عدد من الأعمال

وفاة ميرنا المهندس بعد صراع مع مرض السرطان

عانت الفنانة الراحلة من مرض التهاب القولون التقرحي منذ أن كانت بعمر الـ 14، وساءت حالتها حتى أصيبت بسرطان القولون، وعانت ميرنا المهندس مع المرض لفترة طويلة طوال سنوات حياتها

توفيت ميرنا المهندس في 5 أغسطس من عام 2015 بعد إجرائها عملية كبيرة في المركز الطبي العالمي، وشكلت وفاتها صدمة طبيرة لعائلتها وأصدقائها في الوسط الفني