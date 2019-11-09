فنانة مصرية تتعرض لأزمة قلبية عقب علمها بوفاة هيثم أحمد زكي

كشفت الفنانة المصرية الشابة ” ياسمين غيث ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن تعرضها لوعكة صحية شديدة عقب علمها بخبر وفاة الفنان ” هيثم أحمد زكي ” والتي نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .

حيث نشرت صورة لها لتطمئن جمهورها عليها من داخل المستشفى وروت ما حدث معها عقب علمها بخبر وفاته وإنها كانت على وشك أن تموت .

وعلقت ياسمين غيث على الصورة قائلة : ” أنا كويسة الحمد لله .. بس الحقيقة إن أنا النهاردة الصبح كنت حرفيا بموت .. صحيت على خبر وفاة هيثم أحمد زكي اللي أثر فيا ووجع لي قلبي قوي من غير ما اعرفه زي غالبا مصر كلها .. وأجبرت نفسي على النوم تاني علشان مافكرش وكانت دي النتيجة “.

وتابعت : ” صحيت على وجع في صدري رهيب وجع ناحية قلبي وفضل يزيد جامد قوي وضربات قلبي تعلى وتنزل في لحظة وقلت خلاص دي غالبا يا جلطة يا heart attack في الطريق .. كنت لوحدي في البيت وركزوا معايا في لوحدي دي .. لحسن حظي كانت صاحبتي جاية تاخدني وننزل طلعت لي لقتني بموت حرفيا وبقول لها خديني المستشفي حالا أنا بيجيلي heart attack ” .

واضافت : ” روحنا على المستشفى ودخلنا الطوارئ وبدأوا الدكاترة يعملولي رسم قلب على ضغط وسكر وكل الكلام ده .. النتيجة ” كله طبيعي ” وأنا بصرخ من الوجع وذراعي بينمل وبعيط وبفتكر كل اللي حصل لي في حياتي وبقول لهم والنبي أنا خايفة أنا مش عايزة أموت دلوقتي مش عايزة أسيب ابني ” .

واشارت ياسمين إلى أن الأطباء أخبروها بأن ما تعرضت له هو ” نوبة خوف ” عقب علمها بخبر الوفاة وقام الأطباء بإعطائها مهدئات لكي تنام وقالت : ” الدكتور قال لي أنتِ متوترة من حاجة ودة اللي عمل فيكي كدة لازم تهدي وتريحي .. وطبعا لأني من وقت تعبي بقيت بترعب وبخاف أكتر من زمان بكتير فالخوف كان الضعف .. والحمد لله جت بسيطة وربنا ستر عليا بس بجد الإحساس كان مميت ” .

وعن وفاة هيثم أحمد زكي علقت ياسمين قائلة : ” بدأت اتخيل الغلبان ده ” هيثم ” اللي ممكن يكون حصل له حاجة شبه كده بس كان لوحده فملقاش اللي ينقذة ويوديه المستشفى وبدأت أفكر أن تاني ربنا بيحاول يوعظنا كلنا بحد محبوب من كل الناس .. الوحدة وحشة قوي يا جماعة ” .

واختتمت ياسمين غيث حديثها قائلة : ” كفاية نحكم على بعض من بعيد لبعيد .. كفاية بعد وجفاء .. كفاية كلام على بعض .. كفاية تشكيك في بعض كفاية تناكة وقرف كفاية كفاية .. الدنيا بتخلص في لحظة و يا رب ماتخلصش بينا وأحنا لوحدنا .. ربنا يرحمك يا هيثم و يرحمنا جميعا ” .