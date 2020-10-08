تعرضت الفنانة المصرية صفاء جلال لحملة من التنمر على مواقع التواصل الاحتماعي بعد نشرها مجموعة صور لابنتها المحجبة سلمى بمناسبة عيد ميلادها ال ـ20.

وقد تفاجأت صفاء بتعرضها لهجوم انتقادات كثيرة ضدها كونها غير محجبة وابنتها محجبة، وهو ما ازعجها وأزعج ابنتها كثيرا.

تعليقا على الأمر، قالت صفاء في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “التاسعة” والذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، “انزعجت وابنتي انزعجت من التعليقات، أنا كنت سعيدة واحتفلت بعيد ميلادها الـ20، ومن البداية أديت لها الحرية في اتخاذ القرارات وعلمتها تفكر قبل أي قرار”.

تابعت، أنا علمتها الصلاة والصوم وهي اختارت أن تصبح محجبة وأنا لست محجبة ولكني أقوم بأشياء كثيرة جيدة.

أضافت صفاء، أنا أمي وأخواتي محجبات وأنا احترم كل المحجبات واحترم كل شخص يختار طريقته في الحياة، ما يزعجني هو طريقة البعض في الهجوم والانتقاد، هناك تعليقات كانت لطيفة البعض أبدى إعجابه بشكل ابنتي داعين لي بالهداية والحجاب.

أكملت حديثها، لكن لا يعني أنني لست محجبة فأنا سيئة أو أن ابنتي محجبة هي عظيمة أنا أحب الله بطريقتي وابنتي تحب الله بطريقتها وهي قررت ارتداء الزي الإسلامي، والحجاب ليس فرضا على المسلمات فقط، فالراهبة محجبة، المهم أن نحجب ألسنتنا قبل شعرنا، فلنقل خيرا أو لنصمت، إذا كنت لا أعجب أي شخص أو يراني من عالم الرذيلة لا تأخذوا ذنبا بكلامكم عني، لهذا كتبت لهم لأشكرهم على الحسنات التي أعطوني إياها.

يشار إلى أن آخر أعمال صفاء جلال مشاركتها في مسلسل “بخط الإيد” وهو من من بطولة أحمد رزق، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وإيمان العاصي، وسوسن بدر وتأليف هالة الزغندي، وإخراج ‏شيرين عادل، وتدور أحداثه في 45 حلقة.‏