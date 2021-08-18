تعرضت الفنانة ” إيناس عز الدين ” إلى إلتهاب وتورم في منطقة الركبة نتيجة (وقعة بسيطة ” على حد وصفها .

ونشرت إيناس عز الدين صورة عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري لقدمها وكتبت في تعليقها عليها : ” الحمد لله والشكر لله على كل حال .. كدمة من وقعة بسيطة يحدث التهاب وتورم في الركبة .. قدر الله وماشاء فعل ” .

وأرجعت الفنانة المصرية سبب ما أصيبت به إلى الحسد وذلك في صورة أخرى قامت بنشرها تضمنت شكل ” العين ” ودعاء : ” اللهم أبطل أثر عين أصابت رزقا فأمسكته وأصابت جسدا فأمرضته وأصابت قلبا فأحزنته ” .

وعلقت إيناس عز الدين عليها مشيرة إلى معاناتها من الحسد قائلة : ” كفاية والنبي .. لسه بقول يا هادي .. استغفر الله العظيم ” .