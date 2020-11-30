شنت الفنانة المصرية إنجي خطاب هجوما لاذعا على الإعلامية الكويتية مي العيدان، بسبب ما وصفته بتنمرها على الفنان المصري أحمد بدير ووصفه بالأقرع ووصفتها بـ “أم الفم المعوج”.

قالت إنجي خطاب عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام: “الإعلامية الكويتية معرفش اسمها إيه الغريب دا.. اتنمرت على الفنان القدير اللي في عمر والدها وقالت عليه الأقرع! بما أن إهانات بعض الكويتية مستمرة.. هرد عليكي بطريقتك “.

وأضافت إنجي: “انتي كمان ام فم معوج فمك معوج رغم الخمسين عمليه تجميل اللي عملتيهم.. لو اتنمرتي نعرف نتنمر.. هو رجل مش محتاج يبقي عنده شعر عيره زي شعرك ووشك اللي كله تجميل هو فنان قدير ومحترم”.

وتابعت : “احنا مصر وهو مصري من بلد الرجال اللي دافعو عنكم وانقذوكم من غزو العراق تحياتي لكل محترم من شعب الكويت واللي مش محترم نعرف نرد عليه كويس”.

وكان أحمد بدير قد قرر مقاضاة الإعلامية الكويتية مي العيدان بعد تنمرها عليه والسخرية منه على صفحتها في إنستغرام.

يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل “كلبش 2″، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي وكانت قد شاركت قبل ذلك بمسلسل “وش تاني”، مع كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.