نشرت الفنانة المصرية الشابة ” شيري مجدي ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” من خلال خاصية الإستوري ظهرت به في حالة إنهيار شديد .

حيث كشفت عن مرورها بظروف صعبة وضائقة منذ حوالي 4 أشهر وبحاجة إلى العمل وأنها وليس لديها عائلة تستند إليها فهي يتيمة الأب والأم .

فقالت شيري مجدي وهي منهارة في البكاء : ” أنا في ضيقة كبيرة أوي بقالي 4 شهور ومحتاجة الناس تقف جنبي واللي كلمته محدش حاول يساعدني .. أنا يتيمة وعايشة لوحدي ومعنديش حد في حياتي يقف جنبي ومفيش أي شغل نهائي الفترة دي ” .

وتابعت : ” أنا مش عايزة أكون شمال مش عايزة حد يجبرني على حاجة أنا بس بطلب المساعدة أنا مش عايزة أكون كده .. أنا محتاجة شغل بس يكون مع ناس محترماني مش بتشفق عليا ” .

وأضافت : ” أنا كنت بفكر في الانتحار لكن خايفة مش عايزة أموت كده .. مش قدامي أي حلول .. عمري ما أذيت حد .. أنا مش طالبة من حد حاجة غير اللي شايف إني شاطرة يخليني اشتغل ” .

يذكر أن شيري مجدي كانت قد شاركت بأدوار بسيطة في مسلسلات الموسم الرمضاني الماضي مثل مسلسل فرصة ثانية ومسلسل رجالة البيت .