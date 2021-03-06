كشفت الفنانة ” كوكي مجدي ” شقيقة الفنانة ” روبي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” عن تعرضها لسرقة سيارتها من جانب الخادمة المقيمة معها .

فكتبت كوكي في منشورها راوية تفاصيل ما حدث معها : ” الحمد لله تم القبض علي الشغالة ورجوع العربية بعد ٢٤ ساعة بس من سرقتها والفضل كله يرجع بعد ربنا لسيادة المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث التجمع الأول وسيادة الرائد أحمد عويس معاون قسم التجمع اللي فعلا مناموش لحد ما رجعولي العربية ومسكو الشغالة .. بجد إحنا في أمان بفضل الناس دي وفعلا تحيا مصر ” .

وتابعت : ” اوعوا يا جماعة حد يجيب شغالة مقيمة إلا لو واثق فيها وبلاش مكاتب .. أنا جبت واحدة من مكتب وقعدت يومين والتالت سرقت العربية ومفتاح الشقة وقفلت عليا من برة ولولا ستر ربنا كانت ممكن تاخد بنتي .. الحمد لله قدر الله وماشاء فعل ” .