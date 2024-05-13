حلّت الفنانة غادة إبراهيم ضيفة على برنامج “قعدة ستات” من تقديم مروة صبري عبر قناة “اليوم” وأجابت على سؤال حول جميلات السينما المصرية في رأيها.

غادة إبراهيم: أنا من الجميلات

وقالت غادة إبراهيم: “أنا من الجميلات، ودا ثقة في النفس مش غرور، وأنا بشوف أن الجاذبية أهم من الجمال، الجمال ممكن يختلف عليه الناس لكن الجاذبية أبقى، لو أنا جذابة هعجب معظم الناس لكن لو أنا جميلة بس هعجب جزء من الناس، ومش بحب يتقال عليا جميلة يتقال عليا جذابة وروحها حلوة وكاريزماتك”.

وتابعت غادة إبراهيم: “بحب شكل منى زكي وهي بتشبهني، حتى أختي مرة جاية من المطار وكان في إعلان لمنى زكي على الكوبري لقيتها بتقولي مبروك الإعلان قلتلها مش أنا دي منى، نظرة العين شبه بعض، جزء عينينا شبه بعض”.

غادة إبراهيم تتحدث عن تشبيهها بمنى زكي

وردا على سؤال من الأجمل هي أم نانسي عجرم قالت غادة إبراهيم: “أنا أجمل من نانسي عجرم، من وجهة نظري، نانسي شفت صورها قبل العمليات لو حطينا صورتنا جمب بعض أنا أحلى، وأنا من ساعة ما طلعت شكلي متغيرش”.

وتابعت: “أنا بعمل بوتكس كل 6 شهور عادي، شفايفي حاطه لمعة جديدة طالعة في السوق بقالها كذا شهر وبعد ساعات هيروح، أنا جايبه اللي بيعمل بومبيه، أنا شفطت خدودي 3 مرات عشان أنا عندي خدود”.

وقالت غادة إبراهيم عن ياسمين صبري وهيفاء وهبي: “ياسمين صبري أحلى، هي قمر وبتتكلم حلو وإسكندرانية بنت بلدي، أنا متعصبة لأهل بلدي، وهيفاء وهبي أحلى مني أنا بعشقها انا شفتها من زمان قبل ما تكبر هي قمر من زمان وحلوة من قبل ما تعمل أي حاجة”.

آخر أعمال غادة إبراهيم

يذكر أن غادة إبراهيم شاركت في فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” مع هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومى فؤاد والطفل جان رامز ومجموعة من الفنانين.

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