طالبت الفنانة ” نهى العمروسي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” بإحياء اللغة الهيروغليفية معتبرة ذلك حق للمصريين لأنها لغتهم الأصلية .

وذلك على خلفية حفل نقل موكب المومياوات الملكية ال ( 22 ) من المتحف المصري إلى متحف الحضارة يوم أمس السبت وكان محط أنظار العالم أجمع .

فكتبت نهى العمروسي في منشورها : ” اللغة العبرية ما اختفتش مع إن اليهود اتشتتوا من ٧٠٠ سنة قبل الميلاد .. وإحنا مستقرين حوالين حوض النيل ومانعرفش حاجة عن اللغة الفرعونية اللي قلوبنا رفرفت لما سمعناها النهاردة ” .

وتابعت : ” لغة أجدادنا العظماء اللي أقاموا حضارة عبقرية أبهرت العالم الحديث ومعرفش يفك رموزها لحد دلوقتي رغم التكنولوجيا والتقدم العلمي ..إحياء اللغة الهيروغليفية حق للمصريين .. دى لغتنا الأصلية يا جماعة ومن حق أولادنا وأحفادنا إنهم يتعلموها ” .