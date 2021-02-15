نشرت الفنانة ” نادية العراقية ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” والذي يحمل إسمها الحقيقي فاتن فتحي نفت من خلاله ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول تدهور حالتها الصحية .

وتضمن المشنور صورة لخبر جاء فيه : ” نقل الفنانة نادية العراقية ” للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية ” .. وكتبت في تعليقها عليها مطمئنة متابعيها عليها قائلة : ” أنا بخير الحمد لله ” .

وأضافت نادية العراقية في تعليق لها : ” أشكر قلوبكم الطيبة .. بدل ما يستعجلوا موتي ومرضي كان كتبوا إحنا ما بنشتغلش ليه .. كل الأدوار هزيلة والأدوار الجيدة للحبايب ” .