تعرضت الفنانة ” نادية مصطفى ” لهجوم وانتقادات شديدة من جانب المتابعين لها بعد نشرها لمنشور عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” دعت من خلاله بالشفاء للرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وهو ما دفعها بعد ذلك إلى حذف المنشور وكتبت في تعليقها على الهجوم عليها قائلة : ” أنا مسحت البوست اللي فات بعد ما حسيت إني هاخد ذنب بعد ما انهال الدعاء عليا .. ترامب مش رئيسي ولا أبويا ولا يمت لي بصلة من قريب أو بعيد ” .

وتابعت : ” وأما بدأت البوست بخبر إصابته بالمرض كان مجرد تذكرة لنا جميعا إننا نخلي بالنا ومنستهونش بالمرض ده وبإن في موجة تانية جاية بدأت في بلاد كتير حوالينا .. ودعيت ربنا إن يحفظ البشرية من هذا الوباء وأعنى بالبشريه كل الناس على وجه الأرض ” .

وأضافت نادية مصطفى : ” اتمنوا وادعوا للناس زي ما بتتمنوا لنفسكم وسيبوا ربنا هو اللي هينتقم وهو اللي هيرحم ” .