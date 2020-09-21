حلت الفنانة المصرية ” سماح أنور ” ضيفة مع الإعلامية ” إيمان الحصري ” في برنامج ” مساء dmc ” المذاع على قناة ” dmc ” .

وخلال الحلقة توجهت إيمان الحصري بسؤالا إلى الفنانة سماح أنور حول سبب ابتعادها عن الساحة الفنية قائلة : ” إنتي ممثلة شاطرة جدا ومهمة ليه بقالك فترة مبتشتغليش ؟ ” .

لتجيب عليها سماح أنور معربة عن استغرابها من عدم عرض أدوار مناسبة عليها خلال هذه الفترة مستشهدة بحديث والدتها الفنانة الراحلة ” سعاد حسين ” لها .

فقالت : ” أنا معرفش أنا ليه مبشتغلش .. كانت أمي تقولي دي مهنة المنتظرين إنتي مستنية يجيلك عمل كويس اعمليه والممثل يسعى يعني يعمل إيه ” .

وأشارت إلى أن السعي الوحيد الذي تعلمه في التمثيل هو ما فعله الفنان الراحل ” فريد شوقي ” حين تقدم به العمر وانحسرت عنه الأضواء فأصبح ينتج أعماله لنفسه مثل مسلسل ” البخيل وأنا ” أما في حالتها فهي لا تزال تنتظر عرض دور يلائمها .