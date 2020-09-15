أدلت الفنانة المصرية ” رجاء حسين ” بتصريحات لها مؤخرا في مقابلة تليفزيونية أجرتها والتي علقت من خلالها على تلقي الفنانة ” ياسمين صبري ” سيارة فاخرة كهدية من زوجها رجل الأعمال ” أحمد أبو هشيمة ” والتي بلغت قيمتها حوالي 10 مليون جنيه .

وبسؤال رجاء حسين حول تعليقها على هذه الهدية أجابت قائلة : ” ايه الاستفزاز ده عالصبح أنا مرضيتش أقول مين بتستفز الجمهور ليه وبتستفز الناس الغلابة ليه عملية استفزاز غير طبيعية ” .

وتابعت : ” جاتلك هدية بمليون جنيه فإنت لو من الأول عايش حياتك الطبيعية وزي بقية البني ادمين متعملش الحكاية دي لو عندك قناعة ورضا .. هي شكل حلو وقدامها فترة طويلة علشان تبقى ممثلة كويسة ” .

وأشارت رجاء حسين إلى إنها شاهدتها في أحد المسلسلات ولكنها لم تتذكر إسم العمل لأن الأعمال أصبحت كثيرة ومتشابهة على حد قولها .

وأثار هذا التصريح جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعل المتابعون بتعليقاتهم الذين أيد الكثير منهم ما قالته رجاء حسين .

فجاءت التعليقات مثل : ” نفس اللي بنقوله شكل حلو لكن بدون موهبة إطلاقا واستعراض فارغ بدون سبب للبس والمجوهرات والهدايا والجيم ” و ” هي فعلا مش بتعرف تمثل أمورة وجميلة منقدرش ننكر إنما تمثيل نو ” .