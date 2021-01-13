كشفت الفنانة ” سماح أنور ” خلال استضافتها في برنامج ” it’s Show Time ” مع الإعلامية ” هبة الأباصيري ” عن تفاصيل زواجها الوحيد وإخفائها لخبر إنجابها نجلها ” أدهم ” لفترة موهمة من حولها بإنه إبنها بالتبني .

فقالت سماح أنور في بداية حديثها إنها عادة ما تحب الرجال كبار السن حيث ترى بهم العقلية الكبيرة والثقافة الواسعة ولكن تلك القاعدة قد انكسرت في زواجها الوحيد الذي كان قائما على استلطاف وصداقة نادرة جدا بينهما .

وأضافت إنها أخفت زواجها لفترة إرضاءا لوالديها بسبب عدم موافقتهما على زواجها لكونها في ذلك الوقت كانت قد حققت نجاحا كبيرا على المستوى الفني فكان لديهم القلق بأن يعطلها الزواج عن مسيرتها واستكمال نجاحاتها إلى جانب رؤيتهم بأن هذه العلاقة لن تستمر وهو ما حدث بالفعل .

وتابعت سماح أنور : ” حتى حكاية الحمل مكنتش مستحبة خالص بالنسبة ليهم ودي كانت بداية المشاكل .. أنا أخفيت إن أدهم إبني الحقيقي الأنا بتاعتي كانت عالية أوي في الفترة دي وكنت عايزة أرضي أبويا وأمي وأنكرت وجوده لحد ما كبر في السن ” .

وعن إعلانها لنجلها قالت : ” قررت وكنت طالعة مع محمود سعد في برنامج وهو كان صاحبي جدا أنتيم وفي بيتنا طول الوقت ومكنش يعرف القصة دي .. فقالي آخر سؤال إيه السر اللي محدش يعرفه والنهاردة هتعلنيه لأول مرة وفجأة حسيت إنى عاوزة أقول السر ده وهو إن أدهم إبنى بجد مش متبني ” .

وأشارت سماح أنور إلى رد فعل محمود سعد الذي تفاجئ كثيرا بالخبر وكاد أن يقطع علاقته بها لولا تدخل الفنانة أنغام .