انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورا أثار الجدل بين المتابعين لفتاة تدعى ” منة فايد ” تتحدث فيه عن تعرض الفنانة ” نجلاء بدر ” للتحرش من جانب المخرج ” محمد سامي ” أثناء تصوير مسلسل حكاية حياة .

فقالت منة فايد وهي متدربة على فنون الإخراج في عدد من المسلسلات في منشورها أنها شهدت هذه الواقعة أثناء تدربها على الإخراج في مسلسل حكاية حياة .

وخرجت الفنانة نجلاء بدر في تصريحات لموقع ” إرم نيوز ” لنفي واقعة التحرش المزعومة ومؤكدة على أن كل ما تمت كتابته من قبل هذه الفتاة غير صحيح وتم بدافع البحث عن الشهرة وتصدر التريند .

وأضافت نجلاء بدر أنها إذا كانت قد تعرضت للتحرش بالفعل لتحدثت عن ذلك وتقدمت بشكوى ضد محمد سامي أمام نقابة المهن التمثيلية .