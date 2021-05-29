أعلنت الفنانة ” إيناس عز الدين ” في تصريحات صحفية لها عن تدهور الحالة الصحية لنجلها ” محمد ” وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في المخ منذ شهرين .

حيث أوضحت إيناس عز الدين بأن نجلها في وضع صحي حرج وتقيم معه في أحد المستشفيات بالقاهرة بعد بعد فسل الجراحة الأولى التي أجراها وظهور الأعراض عليه منذ يومين .

وعن تفاصيل حالته الصحية قالت : ” إبني يعاني من إنكماش في المخ بسبب تدفق سائل ناتج عن الصمام الذي تم تركيبه في المخ .. وبدأت أعراض فشل الجراحة الأولى تظهر على محمد بدوار مفاجئ وحالة من عدم الاتزان قبل يومين ” .

وتابعت إيناس عز الدين : ” وأرسلت التقارير الطبية المتعلقة بحالته إلى طبيب خارج مصر وطالب بضرورة دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة جديدة خلال 24 ساعة بحد أقصى لا سيما أن هذا السائل تسبب في انخفاض ضغط المخ وتجمع دموي ” .

وأضافت مشيدة بدعم الفنانة ” وفاء عامر ” ومساندتها لها قائلة : ” الفنانة وفاء عامر فتحت خطوط اتصال مع عدد من الأطباء لاستشارتهم بشأن حالة إبني وتوحدت الآراء حول ضرورة دخوله غرفة العمليات خلال الساعات القليلة المقبلة ” .

واستكملت الفنانة إيناس عز الدين حديثها : ” الحقيقة أنني أود توجيه الشكر لوفاء عامر التي لا تدخر جهداً في سبيل مساعدتي ومساعدة إبني ” .. كما طالبت من الجمهور الدعاء لنجلها بتجاوز هذه الأزمة الصحية .