كشفت الفنانة ” لقاء الخميسي ” في تصريحات صحفية لها عن رغبة الفنانة الراحلة ” شويكار ” في تجسيد لقاء لقصة حياتها وفقا لما أعلنه ” محمد المهندس ” نجل الفنان المصري الراحل ” فؤاد المهندس ” .

وذلك لإيمان شويكار بموهبتها وتتبعها لخطواتها الفنية منذ البدايات .

وتحدثت لقاء الخميسي في تعليقها على ذلك عن اللقاء الذي جمعها بالفنانة الراحلة عند عرض مسرحية ” تحب تشوف مأساة بالطبع لأ ” حيث حضرت شويكار العرض وأبدت إعجابها الشديد بمستوى الخميسي الفني .

وتابعت متحدثة عن تفاصيل الحوار الذي دار بينهما عقب انتهاء عرض المسرحية قائلة : ” قبلتني وحضنتني وقالتلي إنتي بتفكريني بنفسي أوي وأنا صغيرة .. دمك خفيف ولذيذة وبتعرفي تغني وترقصي .. وأنا فرحت وقتها بكلامها لأنه من فنانة كبيرة بقيمة شويكار ” .

وعن موقفها من تجسيد قصة حياة شويكار قالت لقاء الخميسي :” لا أدري .. فلم يخطر علي ذهني أن أجسد قصة حياة نجمة في وقت من الأوقات وبالتالي لا أملك إجابة عن هذا السؤال لأن الموضوع نفسه ليس سهلا بالمرة ” .