كشفت الفنانة المصرية ” حنان شوقي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن تعرض منزلها بمحافظة الأسكندرية للسرقة .

وأرفقت حنان شوقي منشورها بعدد من الصور التي توضح ما تعرض له المنزل من آثار عملية السرقة موجهة رسالة شكر إلى وزارة الداخلية على سرعة التحرك وتمكنها من إلقاء القبض على السارق .

فكتبت في تعليقها على الصور : ” بشكر وزارة الداخلية المصرية وبالأخص المقدم الإنسان طارق الشناوي رئيس مباحث قسم الدخيلة علي مجهوده الرائع في القبض علي الحرامي اللي سرق بيتي في بيانكي العجمي ” .

وتابعت : ” وبشكر كل واحد في قسم الدخيلة الصغير قبل الكبير والحمد لله علي كل شئ .. وياريت نصيحة مني ليكو خدوا بالكم من حارس العقار وياريت تكشفوا علي ورقه في الداخلية قبل الشغل والحمد لله وقدر الله وماشاء فعل ” .