استضافت المخرجة ” إيناس الدغيدي ” في برنامجها ” شيخ الحارة والجريئة ” الفنانة ” عفاف شعيب ” يوم أمس في حلقة السادس والعشرين من شهر رمضان .

وخلال الحلقة كشفت عفاف شعيب عن تعرضها للخيانة من جانب زوجها المنتج ” رياض العريان ” وهو الأمر الذي أدى إلى إنفصالهما وحدوث الطلاق بينهما .

وعن تفاصيل اكتشافها إلى الأمر أشارت إلى أنها استمعت لمحادثة هاتفية بينه وبين السكرتيرة الخاصة به بطريق الصدفة ورحل عن المنزل عندما واجهته بذلك .

فقالت عفاف شعيب : ” سمعتهم على التليفون مراقبتهمش وجت كده بالصدفة .. تليفون البيت كنت لسه جايبة عدة جديدة وقايمة في العيد الكبير عشان أقول لأمي كل سنة وانتي طيبة فلقيت اتنين بيشوشوا بعض وبيدوا مواعيد فكانت الطامة الكبرى ” .

وتابعت : ” هو لم هدومه ومشي وواجهته طبعا على طول وكانت صدمة في الحقيقة ليه واتوجعت طبعا ” .

https://www.facebook.com/watch/?v=234877618401477&t=60