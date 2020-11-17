نشرت الفنانة ” ناهد السباعي ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشفت من خلاله عن صلة القرابة بينها وبين الفنان المصري الراحل ” محمد فوزي ” .

وظهر في مقطع الفيديو اليوتيوبر ” إيمان صبحي ” وهي تتحدث عن تاريخ محمد فوزي وعن أعماله .. وكتبت ناهد السباعي في تعليقها عليه : ” ماذا لو محمد فوزي مكنش موجود .. أنا منزلة الفيديو عشان ناس كتير متعرفش المعلومات دي عن محمد فوزي ” .

وتابعت : ” وكمان ناس كتير متعرفش إنه خال أمي يعني جدي .. رحم الله أمواتنا .. شكرا يا إيمان على الفيديو الجميل ده وبرافو بجد حلو قوي ” .